Combate às drogas: Brasil quer plano sul-americano Os governos do Brasil e da Bolívia firmaram ontem compromisso de construir um plano conjunto de combate aos crimes de fronteira, sobretudo o tráfico de drogas e de armas e o roubo de veículos. As bases do acordo serão definidas em reuniões em dezembro, que terão a presença de representante do governo do Peru. Mais de 80% da cocaína e da pasta base que chegam ao Brasil entram no País pela fronteira seca entre os dois países.