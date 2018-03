Combate ao crime leva Cardozo a Minas O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, se reuniu ontem com o governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), para discutir o combate ao crime organizado e às drogas no Estado. Após o encontro, o ministro admitiu que ainda não há propostas concretas nem recursos para o pacto nacional que defendeu em sua posse. "Primeiro devemos pensar em políticas, para depois pensar em recursos." Hoje, Cardozo deve se reunir com o governador gaúcho, Tarso Genro (PT). Ele já teria reuniões agendadas com mais cinco Estados.