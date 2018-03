Combate ao crack terá R$ 140 mi de ministério

Foram lançados ontem editais para que as prefeituras criem 6.120 leitos na rede pública de saúde para tratamento de usuários de crack e outras drogas. O pacote prevê a liberação de mais de R$ 140 milhões, provenientes do Ministério da Saúde e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. A iniciativa faz parte do Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. As prefeituras já podem apresentar os projetos e, segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o governo federal arcará com o custo das internações.