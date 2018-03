Combate a comércio ilegal é bandeira de Kassab na 2ª gestão

A expansão da Operação Delegada para toda a cidade de São Paulo ocorre dias após o prefeito iniciar seu voo político fora do DEM. Kassab articula a criação do PSD, enquanto se esforça para equiparar sua imagem política com a de um administrador bem sucedido. Isso já de olho nas eleições de 2014.

Provável candidato à reeleição, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou a reprodução no interior do programa criado por Kassab na capital. A medida foi vista como uma forma de tentar neutralizar a autoria da Operação Delegada.

Além de atacar o comércio irregular, o prefeito se aproxima ainda mais da Polícia Militar, corporação que tem cerca de 100 mil homens no Estado. Não por acaso, começou em 2008 a designar coronéis da reserva da PM para assumir as subprefeituras - o primeiro assumiu logo após escândalos envolvendo fiscais e camelôs. Das 31 subprefeituras, 22 são comandadas por coronéis aposentados.