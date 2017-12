Comando sugere tomar cuidado com celular no evento Não basta apenas ir à Parada Gay. É preciso tirar fotos e postar no Facebook. Os exibidos das redes sociais, contudo, devem se controlar. Os furtos de celulares nos últimos eventos paulistanos, como a Virada Cultural e o Festival Lollapalooza, mostraram que é arriscado dar bandeira com os aparelhos. Ontem, a Polícia Militar deu dicas para os frequentadores da Parada Gay diminuírem os riscos no evento.