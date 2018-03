Comando expulsa 2 PMs por saque no Alemão Dois policiais militares acusados de saquear uma casa no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, durante a ocupação promovida a partir de novembro de 2010, foram expulsos da corporação fluminense nesta semana. A decisão foi tomada após investigação promovida pela Corregedoria da Polícia Militar.