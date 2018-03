Comandante previu o pior e pediu calma

Imagens de um policial militar sangrando, quase linchado por manifestantes na passeata de terça-feira, deixou o comandante Benedito Roberto Meira preocupado na véspera dos protestos de quinta. Ele temia o espírito de vingança que poderia atrapalhar o trabalho dos policiais que participariam da passeata. Meira pediu para que todos os comandantes de batalhões que participariam da ação fizessem uma preleção para que seus praças mantivessem a calma. Os receios do comandante-geral acabaram se tornando realidade. O impacto social negativo provocado pelo quebra-quebra dois dias antes e as declarações de indignação dos políticos parecem ter sido dado o aval para a ação. Diante das câmeras, atirando contra jornalistas e pedestres e jogando bombas de gás no meio de motoristas, era como se a tropa não estivesse preocupada com o testemunho de seus excessos.