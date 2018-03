Comandante dos bombeiros teme mais deslizamentos O comandante do Estado-Maior e Corpo de Bombeiros do Rio, José Pedro Miranda, diz que ainda existe o risco de novos deslizamentos na região serrana do Estado do Rio. "O solo está muito encharcado, choveu muito na região. Há risco de novos deslizamentos, estamos fazendo o monitoramento das áreas de risco", explicou.