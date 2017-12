Comandante da PM descarta ação de facção em morte de família de policiais

Atualizada à 1h

Um casal de policiais militares, o filho de 12 anos e mais dois parentes foram encontrados mortos a tiros, no início da noite de segunda-feira, 5, em uma casa da família na Rua D. Sebastião, na Brasilândia, na zona norte de São Paulo.

Luiz Marcelo Pesseghini era sargento das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e estava na corporação havia 19 anos; sua mulher, Andreia Regina Bovo Pesseghini, era cabo da 1.ª Companhia do 18.º Batalhão da Polícia Militar, com base na Freguesia do Ó, também na zona norte, e era PM havia 16 anos. Também foram mortas a mãe de Andreia, Benedita de Oliveira Bovo, de 65 anos, e uma irmã dela, Bernardete Oliveira Silva, de 56, que ocasionalmente dormia na mesma casa. O menino, Marcelo Eduardo Bovo Pesseghini, foi encontrado com um tiro do lado esquerdo da cabeça.

"Já descartamos a hipótese de um ataque de uma facção", disse o comandante-geral da PM, coronel Benedito Meira, que esteve no local do crime. Conforme policiais revelaram à reportagem, o estado de rigidez cadavérica dos corpos pode indicar que o crime tenha ocorrido na manhã de ontem. A perícia incial revelou que cada vítima foi atingida por um tiro, na cabeça, com uma arma de calibre .40. Essa arma estava por baixo do corpo de Marcelo. Não foi encontrado nenhum outro cartucho de arma que pudesse ter sido usada no crime.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sargento da Rota entraria ontem às 5h no trabalho e a mulher, às 9h. Como ela não foi à companhia, um oficial foi checar na residência, mas pensou que não havia ninguém em casa. À tarde, policiais voltaram à casa, pularam o muro e encontraram a porta entreaberta. Perto da entrada estava a mochila de Marcelo e, dentro dela, um revólver calibre 32.

O carro Corsa Classic da família não estava na garagem. Ele foi encontrado estacionado na frente do colégio em que o garoto estuda, uma escola particular na zona norte. Anotações na agenda do menino indicam que ele foi à escola na manhã de ontem. A polícia agora tenta estabelecer a cronologia do caso. Segundo o Estado apurou, não estava descartada a hipótese de crime passional, além de uma possível execução.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30. Cerca de 20 viaturas e 60 homens, entre soldados da PM e investigadores da Polícia Civil, estiveram no local. Além do coronel Meira, o comandante do Policiamento de Choque (que inclui a Rota), o coronel da PM César Augusto Franco Morelli, esteve na residência. A rua chegou a ser interditada e ficou cercada de vizinhos e curiosos.

Cena do crime. A residência é formada por duas casas. Numa delas, foram encontrados os corpos do sargento, de sua mulher e do filho. Pesseghini estava deitado na cama, a mulher de joelhos, com o dorso para frente, e a pistola .40 embaixo do corpo do filho. As outras duas mulheres foram encontradas na outra casa, deitadas cada uma em uma cama e cobertas.

As informações sobre a cena do crime foram dadas pelo deputado estadual Major Olímpio (PDT), que entrou no local e conversou com os investigadores. Segundo ele, não havia marcas de disparos nas paredes nem de que a casa tivesse sido revirada. Ainda são analisadas diversas hipóteses, desde execução cometida pelo crime organizado até um crime familiar, seguido de suicídio.

Na sexta-feira, a prisão de tesoureiros do crime organizado em São Bernardo do Campo fez com que as Polícias Civis e Militar divulgassem um alerta sobre possíveis retaliações. Mas ninguém havia confirmado esta hipótese na noite de ontem. Os corpos só foram retirados no final da noite pelo Instituto Médico-Legal (IML).