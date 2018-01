Com volta às aulas, trânsito fica ruim na capital nesta manhã

O trânsito está ruim na capital paulista na manhã desta segunda-feira, 2, dia de volta às aulas. Às 9 horas, a cidade registrava 71 km de congestionamento, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os motoristas que se dirigiam à zona sul deviam evitar circular pelo Corredor norte-sul, formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. Um ônibus quebrado, próximo ao Viaduto Pedroso, e o excesso de veículos causavam lentidão de mais de 8 km quilômetros na pista sentido Aeroporto. Veja também: CET prepara Operação Volta às Aulas nesta segunda-feira Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Trechos em vermelho devem ser evitados pelo motorista na manhã desta segunda na capital Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna e Praça Campo de Bagatelle, com 8.390 metros; - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Ponte Cidade Universitária e Rua Alexandre Mackenzie Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna e Praça Campo de Bagatelle Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Alameda Campinas e Praça Oswaldo Cruz