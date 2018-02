Com visto errado, 7 funcionários de Bill Gates têm de deixar País Sete funcionários do fundador da Microsoft, Bill Gates, deixaram ontem Manaus de avião, após serem notificados pela Polícia Federal. Eles entraram no Brasil de barco, com vistos de turista. Segundo a PF, para trabalhar nos iates de Gates eles precisavam do visto temporário 2.