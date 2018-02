Com Tripoli à frente, Secretaria do Verde ganhará canil municipal Sob o comando do vereador Roberto Tripoli (PV), a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente assumirá a responsabilidade inédita de desenvolver um programa direcionado à proteção e adoção de animais domésticos. A partir de 2013, o canil de cães e gatos da Prefeitura de São Paulo, que hoje é vinculado à Secretaria Municipal da Saúde e funciona dentro do Centro de Zoonoses, será transferido para a pasta do Verde.