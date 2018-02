Com trânsito tranquilo, Marginal tem 2 colisões Um acidente com três veículos bloqueou ontem a faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, perto da Ponte dos Remédios. Uma pessoa ficou ferida. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um carro, uma moto e uma caminhonete bateram por volta das 8h50. Outro acidente na mesma via interditou uma faixa da pista central, na altura da Ponte Julio de Mesquita Neto, às 6 horas. Ninguém ficou ferido. A cidade teve trânsito tranquilo no feriado de Finados.