Com trânsito ruim, motorista deve evitar Marginal do Pinheiros

O trânsito está muito ruim na capital paulista nesta sexta-feira, 5, em São Paulo. Às 9h30, a cidade registrava 121 km de lentidão, índice bem acima da média, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trânsito estava muito ruim na zona sul, que concentrava 37 km de congestionamento. A Marginal do Pinheiros, a Radial Leste e o Corredor norte-sul são as piores opções para o motorista nesta manhã e devem ser evitados. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Transamérica e Ary Torres, com 6.048 metros; - Radial Leste, sentido centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde, com 5.630 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Corredor norte-sul, sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna I e Praça da Bandeira, com 4.490 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Transamérica e Ary Torres Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Túnel Ayrton Senna I e Praça da Bandeira Zona leste - Radial Leste: sentido centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde, com 5.630 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros Centro - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Alameda Ministro Rocha Azevedo e Avenida Brigadeiro Luis Antonio