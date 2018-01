Com trânsito muito ruim, motorista deve evitar a zona sul de SP

O trânsito estava muito ruim na zona sul da capital paulista na manhã desta quinta-feira, 4. Alguns acidentes envolvendo motos complicavam ainda mais a vida do motorista. Um acidente na pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte do Morumbi, deixava o trânsito complicado. Outro acidente entre a Rua da Consolação e a Avenida Paulista também complicava o trânsito. Por volta das 10 horas, a cidade registrava 84 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Motorista enfrenta lentidão na chegada à capital pela Castelo Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Jaguaré, com 5.771 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Rua Ipê e Praça da Bandeira, com 5.735 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Penha, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Praça Franklin Roosevelt. Zona norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Rua Ipê e Praça da Bandeira. Zona leste - Radial Leste: sentido centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém. Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas Vinte e Cinco de Março e da Cantareira.