Com trânsito carregado, motorista deve evitar a zona sul

A zona sul da capital paulista acumulava 21 km de lentidão por volta das 10 horas desta sexta-feira, 19, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Pinheiros e a Avenida dos Bandeirantes eram os piores trechos de congestionamento no período, por conta do excesso de veículos. De acordo com a CET, às 9h58 a cidade acumulava 77 km de trânsito carregado. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, pista local, entre Rua Tucumã e Ponte Nova do Morumbi, com 4.250 metros; sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Nova do Morumbi, com 3.810 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Arapuã, com 4.197 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pistas local e expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila maria, com 3.000 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Arapuã - Marginal do Pinheiros: sentido Castelo, pista local, entre Rua Tucumã e Ponte Nova do Morumbi; sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Nova do Morumbi, com 3.810 metros; Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Castelo Branco, pistas local e expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila maria - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle Zona leste - Radial Leste: sentido centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira