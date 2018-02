Com término das férias escolares, trânsito já é mais intenso em São Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inicia nesta segunda-feira, 1, a Operação Volta às Aulas nas proximidades de 131 escolas públicas e particulares de São Paulo.

O objetivo é desenvolver ações educativas e operacionais, orientando, ordenando e fiscalizando o trânsito nas proximidades das escolas cujo tráfego intenso tem potencial para causar reflexos negativos ao sistema viário.

A operação conta com 263 operadores de trânsito e funcionários de escolas devidamente treinados para disciplinar o embarque e desembarque de alunos e propiciar segurança na travessia de pedestres.

Filas duplas e estacionamentos irregulares são considerados alguns dos principais problemas que causam reflexos negativos no trânsito. A ação visa, ainda, diminuir o impacto no tráfego com o fim das férias, gerado pelo acréscimo médio de 20% no número de viagens realizadas na cidade.

A CET recomenda aos motoristas que transportem crianças no banco de trás, usando cinto ou assentos apropriados; nunca pare em fila dupla; não obstrua o tráfego ou comprometa a segurança; embarque e desembarque pelo lado da calçada; reduza a velocidade próxima a escolas e locais com grande movimentação de pedestres; respeite a travessia de escolares e não pare sobre a faixa de pedestres; Dê prioridade ao pedestre que iniciou a travessia; estacione somente em locais permitidos; nunca feche o cruzamento; respeite a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

Trânsito. Com o fim das férias escolares, o tráfego já voltou a ficar intenso no período da manhã na capital. Às 8h desta segunda-feira, a cidade registrava 54 km de congestionamento. O índice representa 6,2% dos 868 km de vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

No horário, as vias com maior quantidade de filas eram na pista expressa da Radial Leste, sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, e A Avenida dos

Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Sante Delmanto e Viaduto Santo Amaro. Cada uma das vias tem 4,6 km de lentidão. O Corredor Norte-Sul tinha 3,8 km de fluxo moroso, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.