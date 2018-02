Com sinais de embriaguez, homem seminu é autuado após bater carro

SÃO PAULO - A Polícia Militar autuou um homem de 30 anos, no domingo, suspeito de se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo, no ABC. Segundo o delegado Vitor Vasconcelos Lutti, o rapaz trajava apenas uma camisa.

O motorista dirigia um veículo Camaro quando perdeu o controle do carro e subiu no canteiro da Praça Ibrahim Nobre de Almeida. O homem apresentava sinais claros de embriaguez, de acordo com informações do delegado. No veículo, foi encontrada uma garrafa de uísque. A polícia realizou exames de dosagem alcoólica.

O homem foi levado para um hospital do município e deve prestar depoimento nessa semana. Ele foi submetido a exames de dosagem alcoólica.