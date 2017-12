Com 'rolezinho', shopping fecha três horas mais cedo

O Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, fechou as portas três horas mais cedo no sábado, 4, após cerca de 400 jovens se reunirem no local para um “rolezinho”. Lojas, praça de alimentação, cinema e todas as demais áreas do centro de compras foram fechadas às 19h.

Segundo a Assessoria de Imprensa do centro comercial, não houve registro de arrastão, furto ou qualquer tipo de violência no interior do shopping. O encerramento antecipado das atividades, diz a empresa, teve caráter preventivo, para “garantir o bem-estar e a segurança” dos clientes.

Outros encontros. No dia 7 de dezembro, cerca de seis mil jovens se reuniram no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste. Houve tumulto e comerciantes fecharam as lojas mais cedo. Duas pessoas foram presas por furto e, nas redes sociais, pipocaram vídeos da confusão.

No sábado seguinte, 23 jovens acabaram detidos após um tumulto durante um “rolezinho” no Internacional Shopping Guarulhos, na Grande São Paulo. Os detidos acabaram liberados horas depois, já que nenhum lojista ou cliente registrou queixa.