Com restrições a fretados, bancários cobram novos horários

O sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região mandou nesta segunda-feira, 27, uma carta solicitando o estabelecimento de um horário de tolerância para os trabalhadores iniciarem seus trabalhos a partir desta segunda-feira, 27, devido às mudanças com a restrição da circulação de ônibus fretados em São Paulo. O pedido foi encaminhado para os bancos Bradesco, HSBC, Itaú-Unibanco, Banco do Brasil-Nossa Caixa, Caixa Econômica Federal e Santander-Real

De acordo com estimativa do Sindicato, pelo menos 10 mil trabalhadores bancários usam os fretados para chegarem ao trabalho. A categoria deve ser uma das mais prejudicadas com as restrições, de acordo com o sindicato.

"Ficaremos atentos para que os trabalhadores não sejam prejudicados, já que essas mudanças podem implicar na necessidade de mais tempo no percurso entre a casa e o trabalho e mais gastos com transporte, representando possíveis perdas salariais", afirma Luiz Cláudio Marcolino, presidente do Sindicato.

Atento às possíveis mudanças que poderão acontecer, o sindicato ainda cobrou medidas para minimizar os transtornos causados pelas restrições. O bancário que se sentir prejudicado com as alterações deverá denunciar o problema ao sindicato no site.