Com ressalva, Teixeira vai assumir Secretaria do Verde Liberado pelo próprio partido, o vereador Ricardo Teixeira (PV) vai assumir hoje como novo secretário do Verde e do Meio Ambiente, mesmo contrariado com as mudanças no programa de inspeção veicular já confirmadas pela gestão do prefeito eleito Fernando Haddad (PT). A proposta da nova administração é isentar veículos novos da fiscalização e torná-la bianual. Em reunião ontem com vereadores do partido, o presidente do PV paulistano, Carlos Camacho, disse que a sigla não vai defender o governo "em bloco" e que a decisão de Teixeira era pessoal.