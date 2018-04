Com reforma, Viracopos vai dobrar o número de vagas Por 1% do valor de Cumbica, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, é o próximo a receber obras para um novo estacionamento. O edital para a contratação do projeto de ampliação foi publicado na quarta-feira e o pregão, marcado para dia 10. A empresa vencedora vai desembolsar cerca de R$ 2 milhões para dobrar o número de vagas do aeroporto, que comporta apenas 600 carros.