Com reforço na fiscalização, CET aplicou 2 multas/dia Nos primeiros cem dias de vigência da fiscalização do desrespeito a ciclistas na cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aplicou, em média, duas multas diárias a veículos que não respeitaram aqueles que andavam nas bikes. O balanço da empresa revela também que, de 14 de maio, quando a medida foi adotada, a 24 de agosto, foram emitidas 212 autuações. Dependendo do caso, a multa pode ser de até R$ 574,62, além de render 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista.