Com reajuste de tarifa, governo tenta melhorar operação A decisão do governo de reajustar as tarifas aeroportuárias tem um viés econômico, mas também operacional. Com os pátios dos principais terminais brasileiros superlotados, criar faixas de preço conforme o horário de uso não deixa de ser uma forma de induzir as companhias a alocar mais voos fora dos períodos de pico de demanda. Essa política, no entanto, pode fazer com que a conta pela falta de infraestrutura nos aeroportos seja paga pelos passageiros. O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) já fala em transferir esse custo adicional para as tarifas.