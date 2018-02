Com R$ 33 mil em multas, local continua aberto Com multas que somam mais de R$ 33 mil, interditado pela Prefeitura e com inquérito policial aberto por desrespeitar emparedamento, o Bar Barbante, na Rua Cardeal Arcoverde, é um retrato do que acontece em Pinheiros. A região concentra o maior número de reclamações do Programa de Silêncio Urbano (Psiu) no primeiro semestre deste ano.