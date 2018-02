Com R$ 10 bilhões guardados, prefeito corta investimentos A Prefeitura tem R$ 10,07 bilhões guardados. O valor é referente a maio e representa 28,28% do orçamento total (R$ 35,6 bilhões) previsto para ser gasto neste ano. Mesmo com tanto dinheiro em caixa, o prefeito Gilberto Kassab (sem partido) remanejou, em 22 de junho, R$ 593,29 milhões de várias obras - como a canalização de córregos e piscinões e a duplicação da Estrada do M"Boi Mirim.