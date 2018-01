Com quase 30ºC, São Paulo tem a tarde mais quente do inverno

Com os termômetros marcando quase 30ºC às 14 horas desta quinta-feira, 6, a capital paulista registrou a tarde mais quente deste inverno. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Mirante de Santana, na zona norte da capital, havia registrado na quarta-feira a maior temperatura desde o início da estação: 27,5ºC. De acordo com a Climatempo, paulistas de todo o Estado já estão sentindo a força da grande massa de ar quente e seco que predomina sobre o País, baixando os níveis de umidade relativa do ar.

Para esta sexta-feira, 7, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a previsão é de que uma frente fria passe pelo litoral e gere muitas nuvens, deixando as temperaturas mais baixas. Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e a tendência é que as temperaturas fiquem agradáveis durante à tarde. No final de semana, o céu deve permanecer com poucas nuvens e o tempo deve voltar a esquentar.