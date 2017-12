Com protestos, Campinas tem caos no trânsito nesta sexta

Atualizado às 11h18.

CAMPINAS - Com três protestos organizados para esta sexta-feira, 9, Campinas vive dia de caos no trânsito. O principal problema é gerado pelas manifestações dos motoristas e cobradores de ônibus da linha verde, que estão no segundo dia de greve.

O grupo interdita o trânsito nas principais avenidas na cidade. Nas Avenidas Lix da Cunha e João Jorge, dois dos principais corredores de entrada de Campinas, motoristas e cobradores bloqueiam o tráfego com os ônibus, gerando congestionamento.

Na Rodovia Anhanguera foi registrado congestionamento de 11 quilômetros pela manhã a partir do trevo que dá acesso à Avenida Lix da Cunha.

Os motoristas e cobradores da empresa VB3, que circulam nas regiões de Barão Geraldo, Amarais e Cidade Universitária, cobram melhorias no plano de saúde. Pelo menos 70 mil passageiros usam a linha verde por dia. O acesso ao Terminal Metropolitano também está bloqueado e quem vem de Sumaré, Hortolândia e Monte Mor está com problema para chegar a Campinas.

Amarelinhos. Também há manifestações dos agentes de trânsito, os amarelinhos, da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que estão parados por melhores salários e condições de trabalho. Com a greve, o trânsito ficou ainda mais complicado.

Eles fizeram uma passeata pelas ruas do centro e estão agora em frente à Câmara Municipal, em um protesto pacífico.

Os guardas municipais, que também estavam em greve, encerraram a paralisação, depois de a prefeitura ter apresentado uma contraproposta para a categoria, ainda a ser aprovada.