Com programa questionado pelo TCE, Alckmin defende Detecta

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu nesta segunda-feira, 15, o programa Detecta, sistema eletrônico criado para permitir o uso de imagens de câmeras pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), que foi questionado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo relatório do órgão, o sistema ainda não é capaz de analisar crimes filmados dois anos após a implantação.

Questionado sobre o relatório, Alckmin defendeu o rendimento do sistema. "Nós tivemos na Operação Verão um trabalho importantíssimo do Detecta, com vídeo-monitoramento, câmeras de integração, softwares inteligentes. Nesta semana mesmo, elucidamos um crime em Itaquaquecetuba através do Detecta", afirmou.

No relatório, técnicos do TCE afirmam que há conflitos entre sistemas operacionais, falta de infraestrutura e treinamento para que de fato se substituam agentes no monitoramento 24 horas de imagens de segurança. Também dizem que ferramenta "vídeo analítico" não está disponível, apesar de o governo informar que esse monitoramento já é uma realidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os técnicos ficaram 15 meses investigando esse projeto - por meio da análise de documentos, entrevistas com policiais e vistorias in loco em centros de comando, delegacias e batalhões. Segundo o TCE, apenas 17 câmeras de vigilância em todo o Estado têm a função de análise de imagens ativas - e o sistema só faz é relatar ações mais simples: pedestre na via, moto parada entre carros parados e automóvel parado no acostamento em via expressa.

Já o governador de São Paulo afirmou que a ampliação do sistema não para. "Vamos integrar mais 900 câmeras de vídeo da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). É um trabalho permanente de ampliar e integrar câmeras de vídeos de rodovias, prefeituras, bancos, iniciativa privada. Ter um bando de dados, ter software inteligente para você ter os alarmes."