Com problemas pela manhã, Gol ainda tem voos atrasados à tarde

SÃO PAULO - Os reflexos de uma falha ocorrida no sistema de check-in da Gol no aeroporto de Congonhas, no início da manhã desta terça-feira, 19, segue afetando passageiros durante a tarde. Por volta das 16 horas, a Infraero registrava sete voos atrasados da companhia em Congonhas, apesar de o sistema ter sido restabelecido às 8h30.

Os voos atrasados teriam como destino Rio de Janeiro (RJ), Caxias do Sul (RS), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Foz do Iguaçu (PR), e Brasília (DF).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa divulgou nota na qual lamenta pelo desconforto e afirmou que sua prioridade está sendo agilizar as decolagens.