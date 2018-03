Com problema em carros, Peruche faz homenagem ao Municipal

A confusão ocorreu nos últimos segundos da apresentação. Componentes da escola tentaram impedir que os seguranças da organização fechassem os portões até que todos os passistas atravessassem a linha final do desfile. Houve empurra-empurra e troca de ofensas. O diretor de carnaval da escola, Alexandre Augusto Conceição, deixou a avenida aos prantos. “Um ano inteiro de trabalho jogado fora. Nossa família peruchiana não merecia isso”, disse, ao ser amparado pelos colegas.

As alegorias Carro da Música e Quebra-Nozes, 4º e 5º carros respectivamente, tiveram problemas e não desfilaram. O segundo ainda foi empurrado depois do desfile e chegou a receber aplausos do público. A agremiação levou ao Sambódromo do Anhembi o enredo “Abram-se as cortinas! O espetáculo vai começar. 100 anos de Theatro Municipal de São Paulo.

A Peruche apresentou “Bravo! Bravíssimo!”, debaixo de uma garoa fina. As celebridades que desfilaram pela escola chamaram a atenção. Entre elas estavam a ex-BBB Cacau, a apresentadora Caroline Bittencourt e a bailarina Maria Pia Finócchio. Cacau, estreante no carnaval paulistano, disse que estava nervosa pouco antes do desfile, mas que conseguiu “brilhar” na avenida. Outra ex-BBB, Jaqueline Khury cancelou sua participação no último minuto, porque sua fantasia estava sem a parte de baixo.