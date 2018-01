Com Poupatempo, começa a 'Virada Social' em Paraisópolis

A instalação de uma unidade móvel do Poupatempo próximo a Paraisópolis, começa a Virada Social na favela da zona sul da capital. O posto começou a funcionar nesta segunda-feira, 2, um mês depois do confronto entre manifestantes e policiais militares na Avenida Giovani Gronchi. O confronto foi detonado pela morte de Marcio Purcino e a prisão de Antonio Galdino de Oliveira, cunhado de Francisco Antonio Cesário da Silva, o Piauí, um dos líderes do PCC. Veja também: Paraisópolis cresceu ignorada pelo poder público Paraisópolis passa por mudança TV Estadão - O confronto com a PM Galeria de fotos do confronto em Paraisópolis Todas as notícias sobre o confronto O posto ficará no local até o dia 14 de março, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. No local, serão emitidos documentos como RG, Carteira de Trabalho, Atestado de Antecedentes Criminais. Além disso, mais de 2 mil serviços públicos eletrônicos estarão disponíveis. No e-poupatempo, será possível registrar Boletim de Ocorrência, consultar multas de trânsito, pontos na Carteira de Habilitação (CNH), débitos de IPVA, inscrição em concursos públicos e fazer a emissão de 2ª via de contas.