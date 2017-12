Com pouca chuva, Cantareira sobe pelo 25º dia seguido

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo, subiu pelo 25.º dia seguido, apesar da pouca chuva na região. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que, nesta terça-feira, 31, o manancial continha 19% de sua capacidade máxima, já contando as duas cotas de volume morto acrescentadas pelo governo do Estado no ano passado. O patamar é 0,1 ponto porcentual maior do que o verificado na segunda-feira, 30.

Esse pequeno aumento foi verificado embora só tenha chovido na área da manancial 0,2 milímetro de um dia para o outro.

Também pelo cálculo novo da Sabesp, o Cantareira subiu 0,1 ponto porcentual, atingindo a marca de 14,7%. Há algumas semanas, a Sabesp passou a divulgar um novo cálculo para a contagem da reserva do Cantareira, após pressão do Ministério Público Estadual. Na prática, tanto a antiga metodologia quanto a nova consideram o mesmo volume de água armazenada: 150,6 bilhões de litros. O que muda é a base de comparação. Na antiga, a divisão é feita entre o volume armazenado e o útil. Na nova, os dois são auferidos.

Outros mananciais. Nos outros sistemas hídricos que atendem a Região Metropolitana, o Rio Claro teve queda de 0,3 ponto porcentual no período, atingindo agora a marca de 43,6% de sua capacidade total. O Alto Tietê, por sua vez, manteve-se estável em 22,8%. Nesses dois mananciais não houve o registro de chuva.

Já os Sistemas Guarapiranga e Rio Grande registraram altas de 0,2 ponto porcentual, passando a ter, respectivamente, 85,2% e 97,5%, de acordo com a Sabesp. No Alto Cotia, o volume reservado subiu de 64,6% para 65,2%. Ali, a pluviometria foi de 1,8 mm.