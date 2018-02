'Com PM ali, meu filho não seria morto' "A PM tem de continuar na USP para inibir tudo o que for crime, para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com o meu filho. Se já existisse policiamento ali, ele não seria morto por um assaltante, antes das 21 horas." A afirmação é do projetista Ocimar Florentino de Paiva, de 52 anos, que teve o filho morto no estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA).