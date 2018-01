''Com Piazzolla descobri essa cidade louca'' A cantora argentina Amelita Baltar veio a São Paulo esta semana e se apresentou no Memorial da América Latina, na sexta-feira. No repertório, estavam diversas canções do ex-marido, um dos maiores ícones do tango portenho do último século: o bandeonista e compositor Astor Piazzolla (1921-1992). Foi acompanhando-o que Amelita veio para São Paulo pela primeira vez em 1971 e começou a adorar essa cidade "louca", que já visitou dezenas de vezes.