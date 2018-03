Com parceria e convênios, meta é criar 150 mil vagas A gestão Haddad prometeu criar 150 mil novas vagas em creche até o fim do mandato. Para alcançar essa meta, pretende construir 243 novas unidades, que criariam cerca de 50 mil vagas - aproximadamente metade da demanda registrada em dezembro, de 94 mil crianças. O restante seria atendido por dois modelos: ampliação do atendimento por creches conveniadas e parcerias com empresas, que bancariam novos centros de educação infantil.