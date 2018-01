Com paralisação do Metrô, SP suspende rodízio de veículos e Zona Azul

SÃO PAULO - Por causa da confirmação de greve dos metroviários para esta quinta-feira, 18, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) informou nesta quarta-feira, 17, que suspendeu o rodízio municipal de veículos e a cobrança de Zona Azul na capital. Carros com placas final 7 e 8 poderão circular pelo Centro expandido normalmente durante todo o dia.

As demais restrições - Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), além do rodízio de placas de caminhões - serão mantidas.

++ CPTM reforça operação nesta quinta-feira devido à greve dos metroviários

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A SPTrans informou que vai implantar uma operação especial e estendendo itinerários de linhas para permitir o acesso à região central. Segundo a companhia, as linhas atuarão com a frota total durante todo o dia. O alerta é que o plano operacional pode ser alterado ao longo do dia de acordo com a necessidade e número de linhas afetadas pela paralisação.

Mande sua notícia - Enfrentou problemas no trajeto? As estações estavam cheias e não foi possível embarcar? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Você pode colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato pelo número (11) 9 7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.