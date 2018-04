Com operação, mulher ficou dois dias sem crack Com 13 anos de cracolândia e mãos queimadas pelo fogo do cachimbo de crack, M., de 36 anos, não se considera viciada em drogas; ela se classifica simplesmente como usuária. O convívio com a droga tem quase a mesma idade do filho mais novo. "Caí nessa vida praticamente ao mesmo tempo que fiquei grávida." Tanto o filho de 13 anos quanto o de 19 moram com os avós na Casa Verde, zona norte de São Paulo.