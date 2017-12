Com o mecanismo, custo dos imóveis é diluído Para o empreendedor, as outorgas onerosas são interessantes porque criam uma economia de escala. Ou seja, o custo de cada unidade é diluído, uma vez que se pode construir mais unidades no mesmo empreendimento. Esse mecanismo cria uma facilidade para que o comprador adquira seu imóvel. Como ele fica mais barato, muita gente pode comprar. Do ponto de vista da cidade, o fundo também é interessante, desde que seja bem aplicado. O dinheiro arrecadado é alocado em um fundo específico, para que não seja colocado no caixa e gasto em salários.