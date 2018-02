Com nova lei seca, carnaval tem menor nº de mortos nas rodovias federais em 10 anos No primeiro feriado de carnaval com a nova lei seca, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nos 70 mil km de estradas sob sua jurisdição o menor índice de mortes em dez anos. Entre zero hora de sexta-feira e meia-noite da Quarta-feira de Cinzas, a PRF relatou queda de 18% nas mortes, de 19% no total de feridos e de 10% no número de ocorrências, em relação ao ano passado. Em seis dias de operação, houve 3.149 acidentes, com 157 mortes e 1.793 feridos. No cruzamento com a frota de veículos, índice usado pela PRF, a queda chegou a 24% nas mortes e 25% no total de feridos. Foram feitos 86.224 testes de bafômetro - aumento de 183% em relação a 2012.