Com nova lei, 1 em cada 3 veículos deixará de fazer a inspeção veicular Um em cada três carros e motos que hoje são submetidos à inspeção veicular ficará isento da vistoria em 2014. O projeto de lei aprovado anteontem na Câmara Municipal de São Paulo, além de acabar com a taxa paga pelo motorista aprovado, libera do serviço os veículos com até três anos de uso e determina vistoria bienal para os de 4 a 9 anos. O pacote representa 1,2 milhão dos 3 milhões de veículos submetidos hoje ao teste ambiental.