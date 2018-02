Com metralhadoras, criminosos fazem arrastão e roubam carros na Via Dutra Cerca de dez homens armados com metralhadoras e pistolas fizeram um arrastão na madrugada de ontem na Rodovia Presidente Dutra, na altura do Trevo das Margaridas, no Jardim América, no Rio. Segundo a polícia, os bandidos usaram três carros para fechar uma das pistas da rodovia. Durante a ação dos criminosos, foram roubados dois carros, celulares e carteiras dos motoristas que passavam no local. O assalto começou quando um dos bandidos cercou um Ford EcoSport prata. Um dos assaltantes teria entrado no carro e obrigado a vítima a rodar pela Pavuna por cerca de uma hora. Em seguida, eles se dirigiram para São João do Meriti, na Baixada Fluminense, onde fecharam um Astra prata. Os motoristas dos dois carros roubados foram deixados no local. Para facilitar a fuga, os criminosos teriam retirado as chaves da ignição de dois carros e de uma van que passava. O caso foi registrado na 64.ª DP (São João de Meriti). Até ontem, ninguém havia sido preso.