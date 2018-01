Com medo, lojistas de outras galerias baixam as portas A operação na Galeria Pagé e no Shopping Mundo Oriental refletiu ontem à tarde em outras galerias do centro. Na Korai, na Rua Barão de Duprat, comerciantes baixaram as portas. "Está tendo uma limpa na Pagé. Quando eles (policiais) saírem eu vou abrir de novo", disse um vendedor de celular. O mesmo aconteceu no Shopping 25 de Março, na Rua Carlos de Nazaré: a maioria dos boxes ficou fechada, principalmente os de eletrônicos.