Com medo, ex-namorado viaja para o litoral O advogado e ex-policial militar Mizael Bispo de Souza viajou na segunda-feira com a filha, de 5 anos, para o litoral de São Paulo por se sentir ameaçado por causa do desaparecimento da advogada Mércia Nakashima. "O Mizael está com muito medo de que algo possa acontecer", diz o advogado Samir Haddad Júnior.