Com Marcha para Jesus, zona norte tem 26 km de congestionamento

Com cinco pontos de bloqueio ao tráfego por causa da 21ª Marcha para Jesus, evento que deve atrair até 1 milhão de pessoas, a zona norte da capital paulista registra, no começo da tarde deste sábado, 26 quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). É quase 70% de todo o trânsito da cidade, estimado pela companhia em 38 km no momento da medição, por volta do meio-dia.

As vias mais complicadas são a Avenida Cruzeiro do Sul, no sentido centro, o corredor formado pelas Avenidas Rudge e Rio Branco, no sentido centro, e a Marginal do Tietê, tanto na pista expressa quanto a local, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Cruzeiro do Sul.

Parte do congestionamento é causado por filas de ônibus fretados, vindos do interior de São Paulo e de outros Estados, lotados de fiéis que vão acompanhar o evento, organizado pela igreja Renascer em Cristo.

A marcha está prevista para prosseguir até as 20h30, com shows de música gospel. A recomendação da CET é que o motorista que não for ao evento deve evitar a região, procurando trajetos alternativos. Para quem for ao ato, o conselho da organização é usar o Metrô.