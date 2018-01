Com mais estudo, bandido aprimora ação Se a educação melhorou em São Paulo, aqueles que optam pela carreira do crime também se beneficiaram com os anos a mais de estudo. Essa nova categoria de criminosos, mais educada e avessa ao risco, passou a migrar para o estelionato e furto, que garantem penas mais leves e geralmente livram o condenado do regime fechado.