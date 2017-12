Com liminar, salão de luxo reabre na Estados Unidos

O local foi lacrado e multado em R$ 10 mil. O salão tem tamanho (1.715,71 m2) e gabarito (11,2 metros de altura) maiores que o permitido pela lei de zoneamento da região - respectivamente, cerca de 1.300 m² e 10 metros.

Segundo o secretário municipal de Controle Urbano, Orlando Almeida, o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, dono do salão, desobedeceu à determinação feita anteontem de só reabrir o espaço depois de regularizar problemas na construção. Segundo o secretário, pelo menos uma cliente foi atendida.

Ao constatar a desobediência, ele orientou seu motorista a estacionar o carro oficial na porta da garagem do salão - para que ninguém entrasse ou saísse. Ao ver que o carro estava preso, a cliente foi, segundo o secretário, buscar o marido de táxi. Na volta, aproveitando uma distração do motorista da secretaria, teria soltado o freio de mão do carro, para desimpedir a saída. Biaggi nega que tenha reaberto o salão e diz que a cliente estava lá apenas para fazer um coque.

Concorrente do MG Hair Design, o salão 1838, na mesma rua, também foi fechado porque a área construída é maior do que a prevista na planta. De acordo com a Secretaria de Habitação, o compromisso assumido com a proprietária do local, a socialite Lucinha Mauro, ex-sócia e agora desafeto de Biaggi, foi mantido e não houve necessidade de lacrar o estabelecimento.