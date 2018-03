Com lance de R$ 187 mi, começa leilão do Pinheirinho, em São José dos Campos A casa de leilões Sodré Santoro começou a receber propostas para o leilão do terreno do Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior do Estado. Localizado no km 103 da Rodovia Presidente Dutra, o local foi palco de uma ação de reintegração de posse, em janeiro deste ano, para a remoção de mais de 1,5 mil famílias da área de 1,3 milhão de metros quadrados, ocupada há cerca de oito anos. Parte dos moradores resistiu e houve confronto com a Polícia Militar.