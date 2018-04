Com investimentos de R$ 46 mi, prédios eram previstos já para 2009 Novos prédios para os Fóruns da Lapa e de Itaquera deveriam estar prontos desde novembro de 2009. É o que previa um pacote de investimentos lançado pelo então governador José Serra (PSDB) e o então secretário da Justiça Luiz Antonio Marrey em 2007. O investimento anunciado foi de R$ 141,3 milhões para 37 fóruns - no de Itaquera seriam R$ 21 milhões; no da Lapa, R$ 25 milhões.