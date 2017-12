Com interdições, trânsito em SP fica abaixo da média, diz CET

O reflexo das interdições parciais de três pontes na Marginal Tietê foi insignificante para o trânsito de São Paulo na quarta-feira, 21. Segundo balanço divulgado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nesta quinta, 22, o congestionamento na cidade ficou 12% abaixo do registrado nas quartas-feiras do segundo semestre deste ano, entre às 7 e às 20 horas.

Somente na Marginal do Tietê, a lentidão média caiu 45% no período da manhã, das 7 às 10 horas, e 65% na parte da tarde, entre às 17 e às 20 horas. Para a CET, a realização das obras "mostrou que a população compreendeu bem a situação e cooperou para que o trânsito no entorno das pontes não ficasse sobrecarregado."